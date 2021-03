Lissone. JobWeeks 2021

Comune di Lissone e Informagiovani al fianco degli studenti per accompagnarli verso il mondo del lavoro

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 8 marzo 2021. Tre incontri per avvicinarsi – con i giusti strumenti – al mondo del lavoro e per farsi trovare preparati ad affrontare i primi colloqui.

Per la prima volta all’interno di un format di successo già sperimentato a livello regionale, nel 2021 la città di Lissone ospita (seppur solo virtualmente) una parte del programma delle Job Weeks 2021, una rassegna di incontri per parlare di lavoro, branding e curriculum con i giovani.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Comune di Lissone in partnership con Informagiovani, si colloca tra le principali attività della Consulta degli Informagiovani di Lombardia, costituita presso Anci Lombardia dal 2017 e attiva per la progettazione e l’organizzazione di iniziative che hanno come obiettivo il concreto sostegno nell’attuazione di politiche dedicate ai giovani.

Due dei tre eventi si rivolgeranno direttamente agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Meroni”: il 15 e il 18 marzo, le classi della scuola di via Alfieri parteciperanno in DAD all’incontro dal titolo “Ricerca attiva del lavoro: dall’annuncio al colloquio. Buone prassi per un’efficace ricerca del lavoro”, che sarà tenuto dall’equipe di orientamento “Progetto Giovani” di Lissone con relatrici Ilaria Pattini e Silvia Biffi.

Obiettivo dell’incontro sarà stimolare la discussione intorno ad una vera e propria organizzazione della ricerca. In particolare, i ragazzi verranno supportati a saper individuare e comprendere gli annunci di lavoro, scegliere e strutturare uno strumento di presentazione coerente con il settore e le caratteristiche richieste (cv, video cv, multimedia, ecc.).

Giovedì 18 marzo sarà invece la volta del webinar “Personal Branding: la narrazione social nella ricerca del lavoro”, a cui ci si potrà iscrivere liberamente tramite il link bit.ly/lavoroesocial; a partire dalle ore 18, Andrea Pugliese (storyteller e docente esperto di comunicazione) parlerà in modo particolare a studenti, disoccupati e giovani in cerca di un primo impiego sull’importanza di costruire la propria immagine e il proprio futuro professionale attraverso la rete. Nel corso dell’incontro sarà richiamata l’attenzione all’immagine personale e professionale che di noi viene restituita attraverso la rete, e di cui i social network rappresentano ormai un aspetto cruciale e da non trascurare nel percorso di ricerca di lavoro. Pugliese fornirà preziosi consigli sulle attenzioni da tenere, gli strumenti da utilizzare, le forme e i contenuti da scegliere, e le trappole da evitare per costruire e rafforzare l’immagine e la reputazione personale e professionale sul web.

“Lissone si inserisce nel format delle Job Weeks con tre proposte per i giovani che abitano, che studiano o che vivono la nostra città – afferma Alessia Tremolada, assessore con delega alle Politiche giovanili – In modo del tutto gratuito, e con un linguaggio schietto e adatto a loro, come Comune vogliamo proporre strumenti pronto-uso per i nostri giovani, ed anche spunti importanti per un loro arricchimento più generale. Vogliamo aiutare le nuove generazioni ad essere pronte a inserirsi da protagoniste in un mondo del lavoro sempre più complesso e selettivo, nel quale il branding personale ha un ruolo decisivo in fase di selezione, di assunzione o di primo contratto”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Informagiovani Lissone all’indirizzo email informagiovani.lissone@gmail.com o alla pagina Facebook Inforientagiovani.lissone

V.A.