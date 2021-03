Rozzano. Biblioteca, per l’8 marzo un libro in omaggio alle donne

Nella settimana dall’8 al 13 marzo la biblioteca rende omaggio alle donne di Rozzano. Tutte le bambine, le ragazze e le donne che prendono in prestito un libro sia in biblioteca adulti che ragazzi, oppure effettuano una nuova iscrizione in biblioteca, riceveranno un libro in regalo

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 8 marzo 2021 – La consapevolezza e il progresso delle donne passa anche e soprattutto attraverso la lettura. In occasione dell’8 marzo la biblioteca di Rozzano ha deciso di fare gli auguri a tutte le donne regalando loro un libro. Nel corso di tutta la settimana che va da lunedì 8 a venerdì 13 marzo infatti le bambine, le ragazze e le donne che prendono in prestito un libro sia in biblioteca adulti che ragazzi oppure effettuano una nuova iscrizione, riceveranno un altro libro in omaggio (fino ad esaurimento). Un’iniziativa per vivere e ricordare la giornata internazionale della donna in modo diverso e originale.

“Quest’anno in cui la pandemia impone tante limitazioni alla nostra vita sociale, regalare un libro è un ottimo modo per celebrare l’8 marzo ed offrire un’occasione di riflessione sulle tematiche femminili che duri non solo un giorno ma tutto l’anno – commenta il sindaco Gianni Ferretti – leggere è un diritto e i libri non hanno genere, l’amministrazione comunale intende continuare a favorire e sostenere la lettura come valore comune e come mezzo per lo sviluppo della conoscenza”.

Per l’amministrazione comunale quindi la lettura diventa una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere. In questa prospettiva, i bibliotecari sono sempre a disposizione dei lettori con tanti consigli di lettura e per l’8 marzo hanno preparato un’accurata bibliografia di libri dedicati al mondo femminile.

Interessante anche la suggestiva raccolta di immagini che riguardano la storia delle donne di Rozzano tratte dall’archivio fotografico comunale dalla fine dell’800 agli anni ’70 del secolo scorso, fra queste anche un singolare registro delle balie che risale ai primi del ‘900. La carrellata fotografica sarà pubblicata sul canale Youtube, su Facebook e sul sito della biblioteca. Un vero e proprio tuffo nel passato al femminile quindi, per comprendere ancora meglio il presente. I canali social saranno anche la vetrina per le video letture realizzate dai tre gruppi di lettura della biblioteca, di via Garofani e Non solo giallo.

V.A.