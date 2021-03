Lissone. Approvato il Piano Attuativo “Palazzo del Mobile”. Via libera definitivo al pieno recupero dell’area

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 11 marzo 2021. Con delibera di Giunta di mercoledì 10 marzo, la Giunta Comunale ha definitivamente approvato la proposta di Piano Attuativo relativo alla ristrutturazione dell’edificio denominato “Palazzo del Mobile”. Si tratta dell’ultimo atto formale da parte dell’Amministrazione Comunale: a seguito di questo, l’operatore potrà avviare i lavori che porteranno al pieno recupero dell’area a destinazione commerciale.

“Si tratta di un risultato importante per l’intera Città di Lissone, un passo fondamentale e propedeutico per far rinascere una delle vetrine che si affacciano sulla Strada Statale 36 e che segnano l’inizio del nostro territorio per le migliaia di auto che provengono da Monza e da Milano – affermano il Sindaco Concettina Monguzzi e Antonio Erba, assessore con delega all’Urbanistica – A livello amministrativo, siamo soddisfatti di aver fatto quanto necessario perché l’immobile potesse essere recuperato e restituito alla città in una sua nuova funzione e veste, rispettosa della sua importanza per la storia lissonese ed evitando il rischio dell’abbandono e del degrado a cui pareva essere destinato così come accaduto in altre città a noi vicine. Ci auguriamo che, già per il periodo autunnale, l’immobile possa aprirsi al pubblico con una nuova veste, rappresentando un catalizzatore di attrattività per l’intera collettività. Siamo certi che il beneficio di questo Piano attuativo avrà ricadute per via Carducci e per le vie limitrofe, rinnovando una delle porte di accesso alla città”.

L’approvazione definitiva è conseguente all’adozione del Piano attuativo dello scorso 16 dicembre, cui aveva fatto seguito la possibilità per la cittadinanza di presentare osservazioni. Sono 3 quelle pervenute, delle quali una è stata ammessa.

All’approvazione definitiva da parte della Giunta, seguirà la convenzione con il Comune e il via al cantiere.

