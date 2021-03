Acquisto casa con sismabonus: la scelta alle imprese per le modalità di demolizione e ricostruzione

Milano, 12 marzo 2021 – Se state pensando di acquistare una casa antisismica, con demolizione e ricostruzione, continuate a leggere. Questo articolo farà un po’ di chiarezza su alcuni punti particolarmente dibattuti, come ad esempio se la demolizione e la ricostruzione debbano venire eseguite dalla stessa impresa oppure no, e con quali modalità.

Acquisto di case antisismiche: cosa dice il decreto

Il sismabonus è una detrazione fiscale che viene effettuata su interventi relativi all’adozione di misure antisismiche. Il sismabonus per l’acquisto di una casa antisismica realizzata tramite demolizione e ricostruzione comprende anche una eventuale variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, naturalmente dove le norme urbanistiche permettano questo aumento, che determini il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.

Se l’acquisto della casa antisismica è avvenuto tramite i 18 mesi dalla conclusione dei lavori, da parte dell’impresa, le detrazioni dall’imposta spetteranno all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

L’agevolazione fiscale spetta a tutti gli interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, e che non hanno presentato l’asseverazione, in quanto non rientranti nell’ambito applicativo dell’agevolazione in base alle disposizioni vigenti a quei tempi, possono integrare i titoli abilitativi al fine di permettere agli acquirenti di usufruire della detrazione. L’integrazione dovrà però essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

Demolizione e ricostruzione eseguiti dalla stessa impresa oppure no?

Se si decide di acquistare una casa antisismica con demolizione e ricostruzione, non è necessario che tutte le fasi siano state svolte dalla stessa impresa. Infatti, il bonus può essere ottenuto anche nel caso in cui ci siano state più imprese ad occuparsene.

A dirlo è l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, il n. 82 del 3 febbraio 2021. Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 tramite opere di demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, a beneficiare dell’agevolazione fiscale sono comunque gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.

Riguardo alle modalità con cui l’intervento viene realizzato, l’Agenzia delle Entrate non ritiene rilevante che tutte le fasi della demolizione e della ricostruzione siano state eseguite dalla stessa impresa, ma possono anche essere eseguiti disgiuntamente. L’importante è che l’impresa o le imprese che hanno compiuto l’opera di demolizione e ricostruzione provvedano alla vendita delle unità immobiliari entro i 18 mesi dalla conclusione dei lavori.

L’azienda per le demolizioni: gli aspetti più importanti

Come abbiamo potuto vedere sono riconosciute alcune agevolazioni per chi acquista case antisismiche. Inoltre è libera la scelta sulle modalità operative per l’effettuazione dei lavori di demolizione e ricostruzione da parte delle imprese. I lavori sono, in ogni caso, articolati in diverse fasi. Ci sarà la demolizione dei fabbricati esistenti con ripartizione dei costi tra le due imprese in base alle quote di proprietà, la ripartizione e la divisione delle aree, la nuova costruzione dei fabbricati, con sostenimento esclusivo dei costi da parte di ciascuna impresa e infine la vendita delle unità immobiliari. La demolizione congiunta, e la successiva ricostruzione distinta, non impediscono il riconoscimento del bonus casa antisismica all’acquirente. Non ci sono particolari paletti in merito alla scelta delle imprese sulle modalità operative per la demolizione e la successiva ricostruzione.

L. M.