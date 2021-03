Benvenuti nel casinò live

Milano, 12 marzo 2021 -Nel mondo del gioco digitale una nuova realtà sta spopolando sempre di più e negli ultimi anni si sta imponendo nell’industria del gioco sul web, stiamo parlando dei casinò on line. Molti appassionati di sale gioco, e anche i giocatori dei tradizionali casinò, si sono avvicinati a questo nuovo aspetto interattivo in un mondo che, già ha un seguito altissimo, e questo successo lo si deve anche alla nuova formula dei casino live , ovvero una tipologia di gioco virtuale che offre un’esperienza molto più coinvolgente e che si avvicinata a quella della realtà permettendo di usufruire di molti vantaggi. Infatti, ormai ogni casinò on line che si rispetti propone la versione live del gioco, ma in cosa consiste? Possiamo dire che già la traduzione della parola rende l’idea, “dal vivo”, ma con un legame con il mondo digitale molto forte, perché i casinò live danno l’opportunità agli utenti, che si apprestano a giocare, di stare comodamente a casa, ma senza perdersi il gusto di poter partecipare a contest, grazie alle dirette streaming in tempo reale e con veri dealer.

Sono numerose le piattaforme che offrono questa possibilità, prima tra tutte lottomatica.it che sfruttando studi televisivi e connessioni web ha creato quest’innovazione del gioco in quella che possiamo definire una vera e propria realtà aumentata. Può sembrare apparentemente difficile giocarci ma in verità funziona in modo molto semplice, infatti basta registrarsi sul sito e aprire un conto di gioco personale, poi non resta altro che entrare nella sezione dedicata e cliccare sul gioco prediletto, ma questa volta in diretta dal casinò oppure si possono provare nuovi giochi anche scegliendo in presa diretta un tavolo, in più le webcam permettono di poter entrare in comunicazione con il dealer, puntare e giocare in tempo reale proprio come accade se si va fisicamente in un casinò. L’unica differenza è che si è in casa propria o anche dove si preferisce, grazie alle app create appositamente per gli smartphone.

Tutto questo ha arricchito l’esperienza del gioco on line senza che cambino le regole e in più in questo periodo di forzata e dovuta chiusura, con spostamenti limitati e con il distanziamento sociale da dover rispettare, una modalità di gioco on line che si avvicina alla realtà, rende sicuramente più divertente e meno monotono lo svolgimento di qualsiasi gioco scelto nel mondo interattivo. Inoltre, grazie alle web cam che ci mettono in comunicazione con il dealer, si può interagire con gli altri giocatori del proprio tavolo, oltre ad avere l’aggiunta degli effetti sonori ascoltando i veri rumori della sala dove si sta giocando, proprio per rendere il gioco on line sempre più live. Lottmatica.it offre una vasta gamma di giochi nel proprio casinò live che riescono a soddisfare sia preferenze di gioco ma anche esigenze economiche in totale sicurezza e serietà.

L. M.