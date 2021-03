MILANO CAMP 2021, L’ADDESTRAMENTO PER RAGGIUNGERE L’OPERATIVITÀ IN CASO DI CALAMITÀ INTERNAZIONALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 marzo 2021 – 17 vigili del fuoco suddivisi in tre team per simulare il montaggio di un campo base e gestire le strutture per due giornate consecutive, simulando una situazione reale con il pernotto negli impianti e l’utilizzo dei bagni e delle docce campali.

È l’esercitazione TAST (Technical Assistance Support Team) Milano Camp 2021 che si colloca tra le periodiche attività addestrative finalizzate al raggiungimento della condizione di prontezza operativa secondo il Meccanismo Europeo della Protezione Civile, per gli interventi internazionali.

Il test, per verificare la funzionalità effettiva degli impianti tecnologici, informatici, per le comunicazioni radio e satellitari, si è svolto presso il Centro Polifunzionale di Via Corelli a Milano, dove ha partecipato anche il personale del comando locale.