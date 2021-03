SAN GIULIANO MILANESE. AUTO SI RIBALTA A SESTO ULTERIANO, FERITI PADRE E FIGLIO

(mi-lorenteggio.com) San Giuliano Milanese, 12 marzo 2021 – Questa sera, intorno alle 21.45, nella frazione di Sesto Ulteriano, in via Volturno 5 , all’altezza del parcheggio del cimitero/campo sportivo, una vettura, con a bordo un 47enne e il figlio 15enne, si è ribaltata.

Ancora in fase di accertamento, da parte delle forze dell’ordine, la dinamica per la quale l’uomo ha perso il controllo del veicolo, rimanendo ferito insieme al figlio. Sul posto sono giunte, oltre ai Vigili del Fuoco e all’elisoccorso di Como, giunto da Monza, (dopo aver trasportato in gravi condizioni, un 21enne rimasto ferito a Talamona, in provincia di Sondrio) , due ambulanze della Croce Rossa di San Donato, che hanno trasportato i due feriti, uno in codice giallo e l’altro in codice verde, in ospedale.

