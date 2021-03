Talamona (Sondrio). Grave infortunio sul lavoro, 21enne ricoverato al San Gerardo di Monza

(mi-lorenteggio.com) Talamona, 12 marzo 2021 – Questa sera, intorno alle ore 20.30, in un impianto lavorativo di via Roma, 32, per un grave infortunio sul lavoro, la cui dinamica è in fase di accertamento, un ragazzo di 21 anni, per le gravi ferite riportate, dopo esser stato stabilizzato dal personale medico dell’elisoccorso, giunto da Como, e da quello sanitario di un’ambulanza della Croce Rossa, è stato trasportato in gravi condizioni, in elicottero, all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto è giunto anche il personale dell’ ATS MONTAGNA, che insieme ai Carabinieri stanno facendo tutti i rilievi per ricostruire quanto avvenuto.

Successivamente, l’elisoccorso in notturna è partito per San Giuliano Milanese, per un incidente stradale.

Redazione