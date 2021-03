(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 marzo 2021 – Il modulo e le informazioni necessarie per gli spostamenti in zona rossa e arancione. Il modello di autocertificazione dovrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti. Ricordiamo anche che l’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

SCARICA modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf