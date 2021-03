(mi-lorenteggio.com) Cornaredo, 14 marzo 2021 – Oggi, intorno alle ore 12.00, in via Cesare Battisti, una bambina di 3 anni è stata morsa da un cagnolino, forse mentre cercava di accarezzarlo. Soccorsa da un’ambulanza della Croce Verde Novara, è stata trasportata all’ospedale di Rho. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, per ricostruire quanto avvenuto.

Redazione