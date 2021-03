Cremona. Incidente lungo la S.P. 80 a Casaletto Vaprio, grave 36enne

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 14 marzo 2021 – Oggi, poco dopo le ore 13.00, lungo la S.P. 80, nel tratto che attraversa Casaletto Vaprio, un veicolo, guidato da un 36enne, per cause in fase di accertamento, è uscito di strada, nel rettilineo tra Trescore Cremasco e Cascina Bondenta.

Sul posto sono giunti subito i Vigili del Fuoco insieme alla Polstrada, mentre il personale sanitario di un’automedica e di un’ambulanza della Croce Verde di Cremona, insieme al personale medico dell’elisoccorso, giunto da Bergamo, hanno soccorso ferito, che dopo, le prime cure è stato trasportato in codice rosso in elicottero in ospedale. Il traffico lungo il tratto di strada, interessato dal sinistro stradale, è stato temporaneamente rallentato, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

