Milano. Incendio in edificio di via Washington, un intossicato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 marzo 2021 – Stamane, poco prima delle ore 8.00, in uno stabile di via Washington, al civico 52, da una cantina di un impianto lavorativo, è divampato un incendio. Sul posto sono giunti i Vigili del FUoco, che hanno subito circoscritto le fiamme, mentre, un’automedica e due ambulanze, una della Croce Bianca e una della Croce Verde, hanno soccorso due persone, un 25enne e un 52enne, rimasti intossicati. Uno dei due coinvolti, è stato trasportato all’ospedale Policlinico di Milano, in codice verde.

Redazione