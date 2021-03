Una semplice guida

Milano, 15 marzo 2021 – Il modo migliore per capire il bitcoin e altre criptovalute è semplicemente acquistarne un po’ e provarle. In questa guida sono incluse le istruzioni su come acquistare bitcoin. Consiglio sempre a tutti di acquistare $ 1 per un’esperienza di apprendimento interessante. Se investire, in cosa e quando investire dipende da te. Questa guida non è un consiglio di investimento.

La prima cosa da sapere sull’acquisto di bitcoin è che avrai bisogno di due cose:

Un posto dove comprarlo – uno scambio

Un posto dove riporlo: un portafoglio

Quindi immagina di voler convertire il tuo CAD in Pesos messicani. Porta i tuoi contanti a uno sportello di cambio (il cambio). Dai loro CAD, loro prendono un taglio e ti danno il resto in pesos. Quindi metti i pesos nel tuo portafoglio (il portafoglio). L’acquisto di bitcoin è simile a quello, ma le transazioni sono digitali.

Passaggio 1: ottenere un portafoglio

Il portafoglio che consigliato ai principianti assoluti si chiama Coinbase ed è scaricabile come app sul telefono.

Coinbase è il peggior portafoglio che puoi scegliere dal punto di vista della sicurezza, ma il motivo per cui è consigliato ai principianti è che è sia un portafoglio che uno scambio in uno, quindi rende la tua prima esperienza di acquisto di bitcoin molto più agevole.

Lo scopo dietro i bitcoin è che possiedi i tuoi soldi e nessuno può prenderli da te. L’unico modo in cui ciò è vero è se possiedi qualcosa chiamato “chiave privata”, come la password per i tuoi soldi. A differenza della maggior parte dei portafogli, Coinbase memorizza la tua chiave privata per te. Per molte persone è utile, perché se perdi la tua chiave privata, i tuoi soldi sono finiti. Come se avessi una cassaforte impenetrabile con cui hai perso la combinazione. Sai dove sono i soldi, ma non hai modo di accedervi. Il pericolo che Coinbase memorizzi la tua chiave privata è che se vengono violati, perdi i tuoi soldi. Se falliscono o scompaiono, perdi i tuoi soldi. Se il governo degli Stati Uniti decide che Coinbase non può più funzionare, perdi i tuoi soldi. Tutti questi sono altamente possibili. Per farla breve, Coinbase è utile per imparare e iniziare. Ma se vuoi investire somme sostanziali di denaro in criptovaluta, questo non è il posto giusto per farlo.

Passaggio 2: registrati per avere un account

Ricordi la prima volta che hai avuto un conto in banca? Potrebbe essere sembrato facile in quel momento, ma in retrospettiva, il processo è stato piuttosto intenso. Dovevi presentarti in una filiale bancaria fisica. Dovevi anche presentarti durante le ore della metà di una giornata lavorativa. Dovevi presentare un documento d’identità con foto rilasciato dal governo – a un manager – e se il manager non era presente, dovevi tornare un altro giorno. Dovevi compilare modulo dopo modulo – tutto su carta – e firmarli in modo che potessero conservarli in uno schedario. Tutto per avere un posto dove riporre i tuoi soldi. Prepararsi all’acquisto di criptovalute non è poi così diverso, è solo fatto online. Ricordalo.

Passaggio 3: collegare una fonte di denaro

Per acquistare criptovalute, hai bisogno di un modo per pagarle. Dovrai aggiungere un metodo di pagamento al tuo account nello stesso modo in cui aggiungeresti la tua carta di credito al tuo account uber. Inserisci una carta di debito o di credito. Nota che ci sarà una soglia molto più bassa per gli acquisti con carta di credito per motivi di rischio.

Passaggio 4: acquista la criptovaluta!

Se desideri acquistare bitcoin ed ethereum ma non sai quale acquistare, quelli che desideri sono BTC ed ETH.

La regola più importante per acquistare criptovalute è investire solo ciò che sei disposto a perdere completamente. Chi è più esperto è abituato a vedere metà dell’investimento scomparire dall’oggi al domani. La maggior parte delle persone non lo è, e non è una bella sensazione, e ACCADRÀ A TE PERCHÉ ACCADE A TUTTI.

L’altra cosa da ricordare, come si può leggere su https://it.investing.com/, a riguardo è che è ancora tassabile come reddito o plusvalenze. Inizia a monitorare i tuoi acquisti e le vendite sin dall’inizio o ti ritroverai nei guai al momento delle tasse.

