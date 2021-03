GABRIELE MARIANI OGGI AL PRESIDIO IN PIAZZA DELLA SCALA PER LA DIFESA DEL PARCO DEL TICINELLO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 marzo 2021 – Oggi alle ore 17.30 Gabriele Mariani, candidato Sindaco per la coalizione Milano in Comune – Civica AmbientaLista, sarà presente al presidio convocato dal Comitato Difesa Ambiente zona 5 in piazza della Scala. Verranno consegnate al Gabinetto del sindaco le 30 mila firme raccolte dalla petizione online per la difesa del Parco agricolo del Ticinello. “Cittadini e associazioni protestano contro l’ennesima opera insulsa che va a rovinare un parco agricolo naturale ai bordi della città – dichiara Gabriele Mariani – tre milioni di euro buttati per opere edilizie inutili e non rispettose di un’area a verde naturale ricca di fauna selvatica. La Cascina Campazzino nel cuore del parco, in abbandono ed espropriata nel 2003, invece che essere ristrutturata e usata come bene pubblico viene data in concessione. Quei 3 milioni sarebbero potuti essere usati per recuperarla e metterla a disposizione della città”.



