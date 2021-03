Rozzano. Incidenti in moto: 84enne caduto e 32enne tamponato

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 15 marzo 2021 – Due gli incidenti che hanno visto feriti due centauri. Il primo incidente è avvenuto, intorno alle ore 13.45 di oggi, in via Buozzi 60, all’altezza di via Ariosto, dove un uomo di 84 anni ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo a terra. Soccorso da un’ambulanza della Croce Viola Rozzano è stato trasportato in codice giallo al vicino ospedale Humanitas.

Intorno alle 19.00, in viale Romagna, all’altezza della rotonda con viale Toscana, per un incidente tra un’auto e una moto, il motociclista, un uomo di 32 anni, è stato trasportato in codice verde, sempre da un’ambulanza della Croce Viola Rozzano in ospedale.

In entrambi gli incidenti, sul posto è giunta anche la Polizia Locale, per i rilievi.

V. A.