MAGENTA. UN LOGO PER IL CENTENARIO DI SANTA GIANNA BERETTA MOLLA

La Comunità Pastorale di Magenta lancia un concorso di idee

per la creazione di un logo rappresentativo del Centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla (1922-2022)

Magenta, 15 marzo 2021 – Si è messa in moto la macchina organizzativa parrocchiale per la celebrazione dell’Anno Centenario di Santa Gianna Beretta Molla, che aprirà ufficialmente i battenti il 16 maggio 2022, giorno della canonizzazione di Santa Gianna, e si concluderà il 28 aprile 2023, data della festa liturgica a lei dedicata.



Primo passo in quest’ottica della Comunità Pastorale di Magenta è il lancio di un concorso di idee gratuito per la realizzazione del logo rappresentativo del Centenario, che verrà presentato ufficialmente il prossimo 16 maggio 2021.



Obiettivo del logo dovrà essere quello di sintetizzare in maniera chiara l’immagine della Santa, madre e medico, figura di grande spessore umano e spirituale, celebrata non soltanto per il percorso di santità compiuto attraverso la sua vita, ma anche per la contemporaneità del suo esempio, capace di influenzare empaticamente vecchie e nuove generazioni e di mostrare come tutti, partendo anche da piccoli gesti quotidiani, possano concretamente aspirare alla santità.

Il concorso partirà il 15 marzo 2021 e la consegna degli elaborati proposti dovrà essere effettuata entro le ore 24:00 del 28 aprile 2021. Per tutte le caratteristiche e le modalità di partecipazione si rimanda al bando in allegato.