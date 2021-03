BAREGGIO – UNA TARGA IN BIBLIOTECA IN MEMORIA DI RICCARDO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 24 marzo 2021 – Una targa in biblioteca in ricordo di Riccardo Marcato. La Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha deciso di onorare con un gesto concreto la memoria del 20enne di Bareggio tragicamente scomparso durante un’escursione in montagna lo scorso 20 febbraio. “Su proposta di alcuni cittadini vicini alla famiglia e in accordo con la famiglia stessa, affiggeremo una targa all’interno di una sala della biblioteca, che tramandi la memoria di Riccardo a tutti coloro che amano lo studio, sua grande passione – ha dichiarato il sindaco Linda Colombo -. Riccardo era infatti uno studente modello: due anni fa l’avevo premiato per i brillanti risultati conseguiti al liceo e anche all’università (era iscritto a Filosofia) stava ottenendo risultati eccellenti”.