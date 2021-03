Buccinasco. Due incidenti in moto e uno tra auto: tre feriti

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 25 marzo 2021 – Tre incidenti sono avvenuto in città oggi.

Il primo è avvenuto stamane intorno alle ore 10.35, in via della Costituzione all’altezza del parco Spina Azzurra, dove in in incidente tra due vettura, un uomo di 41 anni, dopo esser stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa, è stato trasportato in codice verde all’Humanitas di Rozzano.

Il secondo incidente, tra un’auto e una moto, è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle ore 17.00, in via Emilia, all’altezza dell’incrocio con via Vivaldi. Il motociclista, dopo l’impatto con il veicolo, ha riportato una contusione ad un arto ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale Gaetano Pini di Milano con un’ambulanza della Croce Bianca Celeste.

Infine, questa sera, intorno alle ore 19.45, in viale Lomellina, all’altezza della rotonda con via Guido Rossa, una donna di 46 anni è caduta dalla moto ed è stata trasportata in codice verde in ospedale.

Nella mattinata, di ieri, un cittadino di Buccinasco ha perso la vita in un incidente a Cesano Boscone

V. A.