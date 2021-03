(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 marzo 2021 – Tanta paura e spavento per un brutta caduta in bici avvenuta nei pressi del parco Sempione all’altezza di via Alemagna 6, dove c’è il palazzo della Triennale/Urban Center. Il bimbo, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della bici cadendo rovinosamente a terra. Soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza e di un’automedica è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Redazione