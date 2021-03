Buccinasco. Se sei una donna vittima di violenza chiama il 1522

Buccinasco (27 marzo 2021) –Troppo spesso le donne colpite dalla violenza si sentono sole, convinte che nessuno possa capire, o peggio, aiutare.

Ma non è così: “Se sei una donna vittima di violenza, chiama il 1522 oppure il numero verde 800 049 722”, è il messaggio stampato sugli scontrini delle farmacie comunali via Marzabotto 1 e via Don Minzoni 5 e della parafarmacia comunale di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 24.

Un incoraggiamento prezioso per ricordare alle donne che possono chiedere aiuto per uscire dalla violenza. Che non saranno sole.

“I servizi dedicati alle donne –spiega l’assessora alla Pari opportunità Grazia Campese – costituiscono una preziosa fonte di aiuto e sono molto orgogliosa di questa iniziativa pensata insieme alle nostre farmacie comunali, un punto di riferimento importante per la nostra comunità, uno dei pochi luoghi che è possibile frequentare. Chiederemo anche a tutte le attività commerciali di Buccinasco (mercati compresi) di fare altrettanto. Le politiche di sensibilizzazione sono essenziali per parlare di violenza e consentire alle donne di entrare in contatto con le istituzioni. A Buccinasco abbiamo anche il contributo di libertà, un aiuto economico per sostenere l’allontanamento dal maltrattante”.