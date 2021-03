Incidente in Tangenziale Ovest, atterrato l’elisoccorso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2021 -Questa sera,intorno alle ore 18.45, un 38enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria moto cadendo al Km. 17+000 tra gli svincoli di S.P. 59 Corsico/Gaggiano e l’interconnessione A7 in direzione Sud. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como. Il ferito, dopo le prime cure è stato trasportato con un’ambulanza della Croce Verde Baggio in ospedale in codice giallo. Mentre l’elisoccorso ha fatto rientro alla base.

V. A.