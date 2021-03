Milano. Piccolo Teatro occupato: istituito il ‘Parlamento Culturale Permanente’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2021 – Il “Piccolo Teatro Aperto” sarà attivo 7 giorni su 7, dalle ore 9 alle 21.30. Questa la decisione emersa dall’assemblea del Coordinamento Spettacolo Lombardia, frutto dell’accordo raggiunto tra il Coordinamento e Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro.

Oggi pomeriggio, alle ore 17, davanti al Teatro Grassi si è svolta l’assemblea pubblica alla quale hanno partecipato oltre 300 cittadini e cittadine, tra cui tanti lavoratori e lavoratrici del mondo della cultura e dello spettacolo, spettatori e spettatrici. Ogni giorno, alle ore 17, si svolgerà l’assemblea pubblica con la cittadinanza, i lavoratori e le lavoratrici, che sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Coordinamento. Per domani sono stati invitati i direttori e le direttrici dei teatri milanesi per un dibattito pubblico sullo stato di salute dei teatri.

“Prove per uno spettacolo vivo” è un’azione artistica e politica, organizzata dal Coordinamento Spettacolo Lombardia, che rivendica lo spazio che da più di un anno è stato negato alla Cultura, per discutere e denunciare le contraddizioni che la pandemia ha fatto emergere duramente nella nostra società.

Il Coordinamento Spettacolo Lombardia ha istituito il Parlamento Culturale Permanente come luogo di incontri, assemblee, dibattiti, laboratori e proposte artistiche, a cui sono invitati a partecipare le lavoratrici e i lavoratori, le imprese culturali, le piccole e medie compagnie, le istituzioni e tutte le realtà che

compongono il settore, per un’assunzione di responsabilità condivisa, per costruire una ripartenza sostenibile da tutti, a partire dai più fragili, considerando il Lavoro come centralità e motore di tutte le categorie, non solo del settore culturale.

Questa mattina, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, il Coordinamento Spettacolo Lombardia ha occupato il Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello, nel centro della città. Cinquanta persone, tecnici, macchinisti, sarte, attori, registi, scenografi, drammaturghi e studenti, sono entrate pacificamente in un luogo simbolico del Teatro italiano, “il primo teatro comunale di prosa d’Italia”, fondato con l’impegno di essere “un teatro d’arte per tutti”. Come hanno scritto i fondatori del Piccolo, il teatro è “il luogo dove una comunità, liberamente riunita, si rivela a se stessa: il luogo dove una comunità ascolta una parola da accettare o da respingere, perché, anche quando gli spettatori non se ne avvedono, questa parola li aiuterà a decidere nella loro vita individuale e nella loro responsabilità sociale”.

In queste parole si riconosce il Coordinamento che ha dato vita a questa azione, alla quale partecipano anche le studentesse e gli studenti delle Scuole, delle Università e delle Accademie di Milano come parte integrante e fruitrice del mondo della Cultura.

V. A.