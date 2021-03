(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2021 – Ieri sera, intorno alle ore 20.40, in via Padova all’altezza del civico 312 è scoppiata una rissa da due gruppi. Alcuni dei partecipanti avevano coltelli e martelli. L’evento violento è stato prontamente fermato dalla Polizia, intervenuta con diverse pattuglie, che indaga per capire cosa ha scatenato la violenza. Sei le persone, tutti uomini tra i 24 e 44 anni, rimaste contuse e trasportate negli ospedali della città, tutte in codice verde.

Redazione