Influencer Marketing: come questa strategia può contribuire alla crescita di un business

Milano, 29 marzo 2021 – L’influencer marketing è più popolare che mai e continua a crescere poiché sempre più aziende utilizzano gli influencer per promuovere i loro prodotti.

Un quarto delle piccole imprese utilizza gli influencer per supportare i propri sforzi di marketing sui social media, secondo un nuovo studio di Osservatorio Social.

Le piccole imprese traggono vantaggio dai micro-influencer, ovvero content creator con un numero di follower minore rispetto alle celebrity ma più coinvolti le cui tariffe sono accessibili per budget di quasi tutte le dimensioni.

Vediamo nello specifico come influencer e micro-influencer possono avvantaggiare le piccole imprese.

Gli influencer aiutano le piccole imprese:

Aumentare la consapevolezza del marchio;

Costruire la fiducia con i potenziali clienti;

Fornire un’opzione di marketing digitale flessibile.

3 modi in cui l’influencer marketing è vantaggioso per le piccole imprese

Aumenta la consapevolezza del marchio

Assumere un influencer per promuovere un marchio o i suoi prodotti aiuta ad espandere la sua portata perché gli influencer condividono il prodotto e il marchio con il proprio pubblico, garantendo un’esposizione immediata per l’attività con cui collaborano.

Selezionare un’influencer il cui pubblico è simile al target aziendale è essenziale per trasformare l’esposizione degli influencer in nuovi fan e clienti per il marchio.

La maggior parte del marketing degli influencer avviene attraverso post sponsorizzati ma anche le stories di Instagram e gli eventi di persona sono modi popolari per gli influencer per promuovere i marchi.

Le piccole imprese dovrebbero prendere lezioni da come i marchi più grandi si avvicinano al marketing degli influencer per vedere come possono sfruttare gli influencer per far crescere il loro pubblico.

Rafforza la fiducia con i clienti

Gli influencer hanno discrezione sui marchi con cui scelgono di collaborare, un’espressione di fiducia nella tua azienda che può influenzare il modo in cui le persone percepiscono il tuo marchio.

La fiducia che gli influencer costruiscono con i loro follower può tradursi in azioni dei consumatori quando supportano l’azienda.

L’influencer marketing crea anche un’esperienza pubblicitaria organica per gli utenti: i post sponsorizzati sono integrati nei feed Instagram degli utenti e sono quindi meno distruttivi di un annuncio pop-up o banner.

I micro-influencer sono flessibili e convenienti

Lo studio ha rilevato che il 46% dei professionisti afferma di ottenere risultati migliori lavorando con micro-influencer.

Poiché i micro-influencer hanno un pubblico più ristretto, sono più connessi ai loro fan, che spesso interagiscono con i loro post e si fidano dei loro consigli.

In media, i micro-influencer con meno di 1.000 follower generano un tasso di coinvolgimento dell’8%, rispetto agli influencer con oltre 100.000 follower che hanno una media di coinvolgimento dell’1,7%.

I micro-influencer sono anche accessibili su quasi tutti i budget.

L’influencer marketing crea vantaggi per il business a tutti i livelli

L'influencer marketing è uno strumento promozionale efficace per aziende di qualsiasi dimensione, sia offline che online; è efficace per le torrefazioni locali di caffè come per i piccoli negozi di abbigliamento, o le grandi aziende e brand nazionali.

Per le piccole imprese, tuttavia, i micro-influencer possono allinearsi maggiormente al loro modello di business e al budget di marketing.

Raggiungere i micro-influencer richiede un approccio diverso da quello che si adotterebbe con una celebrità o un’attività consolidata. Spesso si può contattare direttamente un micro-influencer e farlo attraverso uno stile di comunicazione personale e amichevole poiché molti micro-influencer svolgono questa attività come hobby.

L. M.