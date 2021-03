LE RECENSIONI ONLINE, SEMPRE VERE?

Milano, 29 marzo 2021 –

Il mondo virtuale è un territorio così esteso da essere più un universo di galassie piuttosto che un unico mondo. Gli sviluppo tecnologici degli ultimi decenni hanno reso Internet accessibile a tutti, da qualunque luogo e da ogni genere di dispositivo, il che ci permette di acquistare beni e servizi, informarci e scaricare contenuti con pochi semplici clic in qualunque momento e da qualunque luogo.

Il commercio e l’idea che abbiamo di esso è totalmente cambiato. Se un tempo si battevano vere e proprie vie per collegare due paesi e favorire gli scambi commerciali (come non menzionare la celebre Via della Seta!), oggi con una semplice ricerca sul web possiamo acquistare un computer in Cina o prenotare un hotel in Svezia.

La comodità è infinita. Allo stesso tempo, però, acquistare online comporta sempre un senso di insicurezza, per diversi motivi. La distanza che ci separa da ciò che stiamo acquistando, il non poter toccare con mano, provare, verificare la qualità del prodotto, spesso ci fa indugiare. Per non parlare delle fregature in cui è facile imbattersi online, sotto forma di spam, phishing o siti farlocchi, che ci portano ad avere sempre un occhio vigile – per non dire diffidente – verso determinati contenuti in rete.

Un modo astuto ed efficace che è stato escogitato per dare quella sicurezza in più a chi acquista online è il sistema delle recensioni, che permettono all’acquirente di leggere esperienze e feedback dei clienti riguardo il prodotto o il servizio stesso.

Diversi studi in merito hanno confermato che un bene online ben recensito appare più affidabile e verrà preferito rispetto ad un altro, magari qualitativamente migliore, ma poco recensito. Le recensioni positive validano socialmente quel determinato bene, che risulterà più appetibile, più desiderato. Questo vale per un prodotto di consumo (ad esempio, un cellulare su Amazon), ma anche per un servizio (un hotel su TripAdvisor, o il servizio offerto da un freelancer su Upwork).

Come sfruttare le recensioni, però? Valgono tutte allo stesso modo?

È tristemente noto il trend di aziende e compagnie che si avvalgono di recensori remunerati per ottenere false recensioni (positive, ovviamente) e far aumentare la propria visibilità, con conseguente aumento delle vendite. Si tratta di una truffa vera e propria, punita penalmente. Per questi motivi, è bene tenere a mente alcuni fattori quando ci apprestiamo a leggere le recensioni online.

Innanzitutto, è bene stabilire i propri parametri di giudizio e la propria scala di valori. Di che cosa ho bisogno, io? Mi interessa che la stanza dell’hotel sia spaziosa, o che sia vicina al centro, o che sia silenziosa? In questo modo, riusciremo a valutare con obiettività le recensioni date da altri. Se il signor Rossi ha dato 3 stelle su 5 alla sua camera perché era molto rumorosa, ma a noi interessa che la stanza sia sulla via principale del centro, probabilmente non ci interesserà il chiasso (o almeno, ne saremo consapevoli).

Inoltre, è importante non dare molta importanza alle recensioni troppo positive o troppo negative (a meno che il numero di recensioni molto positive o molto negative non sia davvero consistente!). Questo perché potrebbero essere finte, o dovute a casi eccezionali, sia in bene che in male. Nel dubbio, dai un’occhiata al profilo del recensore!

È importante anche non fermarsi alla prima, ma leggerne almeno una decina, per farsi un’idea generale. Un giudizio affrettato non è mai un buon giudizio!

Un altro aspetto a cui buttare un occhio sono le eventuali risposte del gestore o del venditore alle recensioni dei clienti. È sempre indice di cura e attenzione verso il cliente, sia in caso di recensioni positive che negative, e spesso è una qualità che si riflette nel bene o servizio offerto.

Acquista con consapevolezza e, soprattutto, aiuta anche tu fornendo le tue recensioni personali!

L. M.