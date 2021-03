MARCORA: “SI AFFRONTI CON DETERMINAZIONE IL PROBLEMA DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI IN VIA LORENZINI”

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 29 marzo 2021 – Enrico Marcora Consigliere Comunale di FDI chiede all’Assessore Maran che affronti e risolva il problema del mercato di via Lorenzini “Il mercato realizzato da Coldiretti in rappresentanza di diverse aziende agricole che vendono i loro prodotti alimentari direttamente ai clienti milanesi garantiscono primaria qualità e prezzi contenuti. Purtroppo su richiesta della proprietà, devono sloggiare entro il 31 marzo. La soluzione è andare sul marciapiede di via Lorenzini, di adeguata dimensione, ma necessitano dei permessi che al momento l’Amministrazione Comunale non ha ancora affrontato e rilasciato.”

“La chiusura del mercato può determinare un danno economico alle imprese agricole già in difficoltà a causa del coronavirus.” Prosegue Marcora “Il mercato infatti, al momento, rappresenta la principale risorsa di ricavi per le aziende agricole e una sua chiusura potrebbe causare problemi occupazionali e di stabilità finanziaria agli agricoltori.”

“È una follia” afferma Marcora “che la semplice inerzia ed indifferenza dell’Amministrazione del Sindaco Sala possa causare tali danni irreparabile a uomini e donne che chiedono solo di poter lavorare.”

Redazione