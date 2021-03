Rozzano. Cartello ‘Ci sono positivi nel palazzo’, il Sindaco: “Condanno fermamente la caccia all’untore”

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 29 marzo 2021- “Attenzione!!! Ci sono positivi nel condominio. Massima cautela!!!”: è quanto si legge su un cartello appeso alla porta di ingresso di un condominio a Rozzano, nel milanese, postato su Facebook dalla vicepresidente dell’associazione di volontariato MultiSolidarietà.

Immagine, che ha scatenato tante polemiche ed è stato poi rimosso dall’androne del palazzo.

Anche il Sindaco, Giovanni Ferretti De Luca in una nota così commenta l’episodio: “Quel cartello è una voce stonata e completamente fuori dal coro. Condanno fermamente la caccia all’untore – commenta il sindaco Gianni Ferretti. La nostra città ha sempre risposto con gesti importanti di vicinanza alle persone colpite dal Covid. Posso raccontare la grande solidarietà dei cittadini che hanno aiutato in mille modi le persone malate. Ringrazio ancora tutti i volontari che si sono e che si stanno ancora prodigando per loro. Come amministrazione abbiamo istituito un numero dedicato per la consegna della spesa e dei farmaci che anche oggi è attivo per le persone in quarantena – prosegue il primo sindaco. L’ignoranza umana è talvolta imbarazzante. Nella prima fase della pandemia ci hanno chiesto di divulgare le vie in cui c’erano i primi malati di Covid e ci siamo fermamente rifiutati”.

V. A.