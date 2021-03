San Vittore Olona. L’89^ Cinque Mulini è provincia d’Etiopia

Una Cinque Mulini per “Gazzelle nere”, per gazzelle di Etiopia, quella di ieri pomeriggio a San Vittore Olona.

Tre atleti in tre secondi per la gara maschile, dove è stato Nibret MELAK a laurearsi campione dell’89^ edizione della prova lombarda, chiusa con il tempo di 28 minuti e 57 secondi. Sui più di dieci chilometri della tappa del circuito World Athletics Cross Permit, il fuoriclasse mondiale del mezzofondo prolungato si è aggiudicato la volata finale a tre e per gli inseguitori non c’è stato nulla da fare.

L’atleta etiope è filato via liscio con la sua leggera falcata bruciando gli avversari, il keniano Leonard Kipkemoi BETT, vincitore dell’edizione dello scorso anno e secondo al traguardo quest’oggi in 28 minuti e 58 secondi, e l’etiope Muktar EDRIS, terzo in 28 minuti e 59 secondi. Fra gli azzurri, assenti dal podio dal 2005, il migliore è stato Yohanes CHIAPPINELLI, settimo a livello assoluto. Ritirato, dopo l’ottima prova del Campaccio di domenica scorsa, Eyob Ghebrehiwet FANIEL.

Ritorna così in parità il computo delle vittorie tra Keniani ed Etiopi (16 successi per parte)…

Entusiasmante la limpida vittoria dell’etiope Tsehay GEMECHU sulla favorita Beatrice CHEBET nella prova al femminile. Allungo vincente dell’etiope nel testa a testa finale all’uscita dal Mulino. L’atleta dell’Etiopia ha dimostrato di avere un grande futuro davanti a sè. Terza piazza per Sheila CHELANGAT del Kenia. Rebecca LONEDO è la prima atleta di casa a tagliare il traguardo con un onorevolissimo 9° posto.

Per la categoria Juniores, la vittoria della gara maschile è andata a Konjoneh MAGGI, che ha preceduto sul traguardo Simone GIOLITTI e Nicola CRISTOFORI. Per le Juniores femminili, si è invece imposta Chiara BELFICO su Ilaria BRUNO e Katja PATTIS.

A conclusione di questa edizione della Cinque Mulini, l’UNIONE SPORTIVA SAN VITTORE OLONA 1906 intende vivamente ringraziare tutti coloro che l’hanno supportata nella realizzazione di quest’importante evento, in primo luogo WORLD ATHLETICS, FIDAL, Regione Lombardia, e l’Amministrazione Comunale di San Vittore Olona.

Tra gli Sponsor, il nostro grazie va a Banco BPM, Roveda Assicurazioni, Ceriani Auto, Monk’s, Union, Ottica Cheroni, Acqua Maniva, Enervit, Amaltea, T.T…e, Gazebo Flash e Poli Hotel. Sponsor tecnico Karhu e Sport Specialist. Partner Scientifico Humanitas Mater Domini.

E infine un plauso particolare va a tutti i volontari che ogni anno prestano il loro insostituibile impegno in seno all’organizzazione.

Appuntamento dunque al 2022, anno in cui la decana delle campestri festeggerà un anniversario importante con l’edizione numero 90.