Assembramenti pasquali: il Parco Idroscalo chiude dal 3 al 5 aprile

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 marzo 2021 – La Città metropolitana di Milano ha deciso la chiusura del Parco Idroscalo per il 3, 4 e 5 aprile prossimi. La decisione è stata presa al fine di evitare assembramenti e situazioni non in linea con le disposizioni per il contenimento della pandemia durante le prossime festività pasquali, anche in considerazione delle restrizioni dovute al posizionamento in zona rossa della Lombardia. Il Parco Idroscalo riaprirà regolarmente il 6 aprile.