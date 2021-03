Cosio Valtellino (So). Incidente auto moto, grave 30enne

(mi-lorenteggio.com) Cosio Valtellino, 30 marzo 2021 – Questa sera, intorno alle ore 19.30, all’altezza dell’incrocio tra viale Orobie, 8, e la via Statale, è avvenuto un grave incidente tra un’auto e una moto. Sul posto sono giunte un’ambulanza della Croce Rossa di Sondrio, un’automedica ed è atterrato l’elisoccorso. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato portato in ospedale in gravi condizioni e in codice rosso, mentre, le forze dell’ordine hanno compiuto tutti i rilievi per accertare l’esatta dinamica.

Redazione