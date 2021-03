OPERA. UBRIACO A VOLANTE, PROVOCA INCIDENTE

(mi-lorenteggio.com) OPERA, 31 Marzo 2021 – Ubriaco si mette al volante e provoca un incidente. Fortunatamente senza gravi conseguenze. E’ successo ieri pomeriggio intoRNO alle 17,30, sulla sp 28, la strada che porta dal Dosso Cavallino verso via Diaz. Qui, quello che poteva sembrare un semplice incidente stradale è costato al conducente, P.T. 45enne residente a Opera di nazionalità albanese, il sequestro del mezzo e una sanzione resa ancor più salata dalle aggravanti: il tasso alcolico confermato dall’alcool test, infatti, era tre volte superiore al limite consentito. Proprio il forte odore di alcol, avvertito dagli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto, ha fatto scattare i controlli: dopo il test, l’etilometro segnava 2,13 quando il massimo consentito è 0,5. L’altro conducente coinvolto, una donna di 54 anni residente nel pavese, è ricorsa alle cure ospedalieri, ma la prognosi è di pochi giorni. Solo nelle ultime due settimane, sono ben 4 le violazioni per guida in stato di ebbrezza. Nell’ambito dei controlli, inoltre, sono state accertate anche 4 violazioni per guida per l’art. 116 guida senza patente e una denuncia a piede libero per false generalità.

V.A.