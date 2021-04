A Bergamo le celebrazioni della ‘Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini’

Con una delibera, proposta dal presidente Attilio Fontana, la Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di 200 mila euro (100 mila nel 2021 e 100 mila nel 2022) per realizzare un programma di iniziative civili, sociali e ambientali insieme alle sezioni dell’Ana (Associazione Nazionale Alpini) della Lombardia, in attuazione di una legge, la 19/2020, per la Giornata regionale della ‘Riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini’.

I SETTORI REGIONALI COINVOLTI – La delibera approva il programma delle azioni previste dalla legge (campi scuola, volontariato, azioni di valorizzazione della montagna), in collaborazione con le Direzioni Generali competenti (Direzione Generale Sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione, Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Direzione Generale Enti locali, Montagna e Piccoli comuni). Il provvedimento assegna risorse per 200 mila euro totali nel biennio 2021 – 22.

LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA – Celebrazione della ‘Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini’. Iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge. Interessata, oltre alla Presidenza, la Direzione Generale Sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione;

– Volontariato e contrasto al bullismo nelle scuole:

promozione della attività di volontariato nelle scuole delle sezioni territoriali dell’Ana per il sostegno fragilità e il contrasto al bullismo; promozione della partecipazione delle sezioni territoriali Ana alle iniziative della Legge regionale 1/2017 (lotta a bullismo e cyberbullismo). Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità;

– Campi scuola, protezione civile e soccorso alpino

Sostegno alle attività legate ai campi scuola, alla protezione civile e al soccorso alpino organizzati dalle sezioni territoriali dell’Ana della Lombardia (corsi di formazione e di addestramento, acquisizione della dotazione strumentale).

Direzione Generale Territorio e Protezione Civile;

– Esperienze formative presso Ana: promozione di esperienze formative e di volontariato presso le sezioni e i gruppi territoriali dell’Ana della Lombardia, che possono presentare progetti di leva civica ai sensi della legge regionale 16 del 22 ottobre 2019. Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità;

– Conservazione e valorizzazione rifugi e montagna: riconoscimento del ruolo dell’Ana in tema di conservazione e valorizzazione del territorio montano. Interventi di recupero o miglioramento dei rifugi e bivacchi, percorsi della rete escursionistica lombarda e sentieri. Direzione Generale Enti locali, Montagna e Piccoli comuni.

Il programma sarà ora sottoposto per un parere alle associazioni alpine e inviato al Consiglio regionale per la richiesta di parere alla competente commissione consiliare.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parteciperà domani, venerdì 2 aprile, a Bergamo, alle celebrazioni della ‘Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini’.

In particolare, interverrà all’alzabandiera e alla deposizione della corona di Regione Lombardia al monumento dell’Alpino di Bergamo. Successivamente il governatore visiterà, sempre a Bergamo, il centro vaccinale dell’ospedale degli Alpini in Fiera. Infine, nella sala convegni della Fiera parteciperà alla cerimonia in ricordo della Giornata della riconoscenza agli Alpini.

Presenti, tra gli altri, oltre al presidente Attilio Fontana, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il presidente del Consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi, il comandante delle truppe Alpine Generale di Corpo d’Armata Claudio Berto e il presidente dell’Ana, l’Associazione nazionale Alpini, Sebastiano Favero.

– ore 14 piazzale degli Alpini, Bergamo.