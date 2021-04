Giornata Autismo. Palazzo Lombardia e Grattacielo Pirelli si illumineranno simbolicamente di blu: le iniziative

Milano, 01 aprile 2021 – Domani, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, l’Assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia ha organizzato il webinar dal titolo ‘Una storia, una vita’.

“Ringrazio tanto le mamme, i papà, i fratelli e le sorelle delle persone con un disturbo dello spettro autistico che hanno dato la propria disponibilità a collaborare a questo importante momento di incontro e confronto. In questa giornata – spiega Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità – abbiamo voluto coinvolgere persone e associazioni per parlare di esperienze di vita e degli aspetti più sociali che riguardano l’autismo. Il nostro obiettivo è quello di mettere in luce la quotidianità delle famiglie, le esperienze difficili ma anche il coraggio e la forza di affrontare le sfide quotidiane. La mattinata che dedicheremo ad ascoltare esperienze e racconti di vita ci consentirà, come rappresentanti delle istituzioni, di affrontare le scelte che riguardano le politiche sociali del nostro territorio con maggior consapevolezza”.

Di seguito il link per potersi registrare all’evento, che inizierà alle 10, che è https://bit.ly/2PNE9Q5

Inoltre, per l’occasione, Palazzo Lombardia e Grattacielo Pirelli si illumineranno simbolicamente di blu a partire dalle ore 18 di domani. Le immagini degli edifici illuminati verranno pubblicate sul sito istituzionale e sui canali social di Regione Lombardia.