(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 aprile 2021 – Questa sera, intorno alle ore 18.00, lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione Milano, nel tratto tra gli svincoli di San Donato e San Giuliano Milanese, in un incidente tra un’auto e una moto, una donna di 57anni è rimasta gravemente ferita. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como, che ha trasportato la ferita in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano in gravi condizioni.

Redazione