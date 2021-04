BAREGGIO – FONDO FAMIGLIA REGIONALE, ANCHE I BAREGGESI POSSONO ACCEDERE

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 2 aprile 2021 – Un contributo a fondo perduto di 500 euro per le famiglie con figli minori in situazioni di difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Anche i cittadini di Bareggio potranno accedere al bando “Protezione Famiglia” di Regione Lombardia (al seguente link tutte le info: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/protezione-famiglia/protezione-famiglia).

La Giunta Regionale mette a disposizione complessivamente 32,4 milioni di euro per le famiglie con genitori disoccupati o che hanno subito un significativo calo del lavoro a causa della pandemia e con un Isee non superiore a 30.000 euro. Sono inclusi anche i titolari di Partita Iva. Le richieste potranno essere fatte a partire dalla seconda metà di aprile 2021 accedendo al sito della Regione tramite Spid o Cie. La misura verrà applicata utilizzando l’algoritmo del ‘Fattore Famiglia’, in modo che nel riparto del contributo si possa tener conto del numero dei figli.

“Ringraziamo Regione Lombardia che ancora una volta si dimostra attenta ai bisogni delle famiglie più penalizzate dalla pandemia – ha dichiarato il sindaco Linda Colombo -. Invitiamo tutte le famiglie bareggesi che rientano nei requisiti previsti a fare domanda. Intanto anche la nostra Amministrazione comunale, come già fatto l’anno scorso, sta definendo un corposo piano di aiuti economici alle categorie più colpite dall’emergenza Covid”.