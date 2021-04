Corsico. Incidente auto moto in via Fiume e 27enne caduta in bici lungo l’Alzaia

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 3 aprile 2020 – Mentre la città di prepara a festeggiare la Santa Pasqua, il bel tempo ha caratterizzato la giornata di oggi, ma, nel pomeriggio, intorno alle ore 15.00 ci sono stati due incidenti.

Il primo incidente è avvenuto, intorno alle ore 14.55, in via Fiume all’altezza dell’incrocio con via Mazzini, quando un’auto e una moto si sono scontrati e il motociclista, un 47enne ha riportato serie ferite, durante la caduta. Sul posto è giunta un’automedica insieme ad un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco, che dopo le prime cure, il personale sanitario ha valutato il ferito in codice giallo e lo ha trasportato all’ospedale San Carlo di Milano.

L’altro incidente è avvenuto nel sottopasso del ponte di Corsico, lungo l’Alzaia Trieste del Naviglio Grande, dove una ragazza di 27enne, per evitare un ostacolo, ha perso il controllo della bici cadendo a terra e riportando alcune lievi contusioni. Soccorsa dalla Polizia Locale e dal personale di un’ambulanza della Croce Verde Trezzano, è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano. Molto affollata oggi l’alzaia di corridori e persone in bici, visto il bel tempo.

V. A.