Incidenti. Elisoccorso in azione ad Abbiategrasso e a Melegnano per due anziani investiti

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 3 aprile 2021 – Tre gli interventi oggi dell’elisoccorso nel milanese, il primo stamane a Solare, per un 57enne caduto dalla bici, gli altri due nel tardo pomeriggio di oggi ad Abbiategrasso e Melegnano.

Ad Abbiategrasso, l’elisoccorso è atterrato intorno alle ore 16.20, per soccorrere una donna di 71 anni, investita in via Gorizia all’altezza del civico 15. La ferita, dopo le prime cure del personale medico dell’elicottero, è stata trasportata con un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano.

L’elicottero, poi, è ripartito per raggiungere Melegnano, dove un uomo di 83 anni è stato investito in via Roma, all’altezza del civico 28. Dopo le cure del personale medico, l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Melegnano in codice rosso e in gravi condizioni.

