Rozzano. Incendio nell’azienda rifiuti Area Sud Milano: distrutti 10 mezzi. Il Sindaco: ‘Fare chiarezza su quanto accaduto’ – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 4 aprile 2021 – Pasqua di fuoco a Rozzano. Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.00, in via Leonardo Da Vinci 44, all’interno dell’azienda Area Sud Milano. Il violento rogo ha danneggiato oltre dieci mezzi.

Sul posto sono giunti diversi mezzi dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato alcune ore per circoscrivere e domare l’incendio. Anche il sindaco Gianni Ferretti si è recato immediatamente sul posto, oltre alle forze dell’ordine e ad alcune ambulanze per prevenzione. “Chiedo alle forze dell’ordine di fare chiarezza su quanto è accaduto – dichiara il primo cittadino. Mi auguro che dalle telecamere posizionate all’interno dell’azienda e nelle aree circostanti si possa individuare l’autore di questo gesto deprecabile. Ci siamo già attivati affinché il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in città possa essere comunque garantito.”

INCENDIO AREA SUD MILANO. Nicola Di Marco (M5S Lombardia): Ancora un incendio nella provincia di Milano, domato solo grazie all’intervento di vigili del fuoco e forze dell’ordine a cui va il ringraziamento.

Siamo molto preoccupati per questo ennesimo episopio che non va sottovalutato.

È necessario fare immediatamente luce su quanto accaduto oggi ed aiutare da subito le amministrazioni comunali e le FFOO nel contrastare questa piaga che sempre di più sta colpendo il nord Italia.

Pensiamo ad esempio alla necessità di mappare questi impianti e monitorarli con di strumenti prevenzione.

Le cronache ci hanno dimostrato come siano sensibili e bisogna fare ogni sforzo possibile per evitare rischi per la salute e l’ambiente.

V. A.