INCENDIO NEL DEPOSITO “AREA” DI ROZZANO. UN AIUTO DA BASIGLIO

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 5 aprile 2021 – A seguito dell’incendio del deposito di AREA (la società che gestisce la raccolta dei rifiuti per i comuni di Rozzano, Pieve Emanuele e Locate di Triulzi), ieri a Rozzano, il sindaco Lidia Reale ha contattato il presidente di SASOM Gianmario Savoia. Insieme hanno valutato la possibilità di offrire un aiuto ai cittadini dei comuni vicini che nei prossimi giorni, inevitabilmente, soffriranno disagi nella raccolta dei rifiuti. “Appena appresa la notizia – commenta il sindaco Reale – mi sono immediatamente messa in contatto con i sindaci dei comuni interessati per esprimere loro la mia solidarietà e ho raggiunto telefonicamente il presidente di SASOM, chiedendogli di verificare dal punto di vista tecnico la possibilità di dare una mano concreta. La raccolta dei rifiuti – prosegue il sindaco – è un servizio chiave per la cittadinanza, specialmente in un momento come questo in cui alla normale gestione della raccolta si sovrappongono tutte le indicazioni speciali in materia di rifiuti COVID. Aiutare i nostri vicini è il minimo che si può fare”.

