BAREGGIO – PRONTO UN PIANO DI AIUTI DA UN MILIONE DI EURO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 6 aprile 2021 – Contributi economici e sgravi fiscali per sostenere cittadini e imprese in difficoltà a causa del perdurare della pandemia. Come l’anno scorso, anche per il 2021 la Giunta comunale guidata da Linda Colombo sta per varare un corposo “decreto ristori” che si aggirerà attorno al milione di euro.

“Stiamo definendo gli ultimi dettagli – fa sapere l’assessore al Bilancio Nico Beltramello -. Mercoledì approveremo il bilancio di previsione in Consiglio comunale dopodiché, entro fine mese, presenteremo il piano di aiuti a sostegno delle categorie più penalizzate dalla pandemia. La nostra intenzione è quella di riproporre i bandi e le misure già adottate l’anno scorso: applicheremo nuovamente gli sgravi su Tari, Imu e Cosap e riproporremo il buono famiglia, il buono imprese, il buono natalità, il buono didattica a distanza, il buono spesa e le agevolazioni per le associazioni, in alcuni casi mettendo a disposizione maggiori fondi rispetto al 2020 e applicando i criteri legati al Fattore Famiglia in linea con le politiche regionali. Ma stiamo preparando anche nuovi provvedimenti che a breve illustreremo alla cittadinanza”.