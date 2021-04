Milano. Arrestati due pusher in via Toce

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 aprile 2021 – Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato a Milano una cittadina italiana di 45 anni e un cittadino tunisino di 39 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Giunta la segnalazione da parte di un vicino, gli agenti si sono recati nei pressi di un magazzino in via Toce per una lite in corso. Gli agenti, dopo aver sentito un odore sospetto proveniente dall’interno, hanno proseguito alla perquisizione del locale che ha dato esito positivo. I poliziotti hanno rinvenuto una busta contenente 400 grammi di marijuana, circa 900 euro in contanti e attrezzi per tritare e confezionare la sostanza.

