Nasce la “community digitale” delle Associazioni di Buccinasco

Buccinasco (6 aprile 2021) – Riconquistare la socialità perduta e lo stare insieme, entrando in connessione gli uni con gli altri in modalità virtuale. Nasce la “community digitale del mondo associativo” di Buccinasco che ha condiviso con l’Amministrazione comunale valori e contenuti del progetto che ha l’obiettivo di promuovere le relazioni sociali e i legami anche in questo periodo di emergenza sanitaria, come già accaduto la scorsa estate con l’iniziativa “Estate insieme a Buccinasco”. L’emergenza sanitaria non è finita e le restrizioni da adottare per il contenimento della diffusione del Covid per il momento non consentono ancora di organizzare eventi in presenza.

Sulla piattaforma digitale delle associazioni >> www.mondoassociativo.blogspot.com << a partire dal 10 aprile le realtà sociali, culturali e sportive del nostro territorio offrono proposte variegate e multidisciplinari per vivacizzare il proprio tempo e impreziosirlo rimanendo a casa con la possibilità di condividere momenti di condivisione e socialità. Una programmazione gratuita per tutti da seguire on line: dai racconti di fiabe per crearne di nuove alla condivisione di esperienze, ai “tour artistici” con i bambini e la famiglia e perfino seguire corsi di teatro, pilates, yoga, arti marziali, basket, pallavolo e tanto altro ancora.