Annullata la Stramagenta, era prevista per domenica 11 aprile

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 7 aprile 2021 – A causa delle restrizioni necessarie per fronteggiare l’emergenza Covid-19 è stata annullata l’ottava edizione della Stramagenta prevista per domenica 11 aprile. La

competizione sportiva, come previsto dalla delibera di Giunta dello scorso 9 febbraio,

avrebbe potuto svolgersi soltanto se il territorio fosse rientrato nello scenario di rischio

della zona gialla oppure della zona arancione. Vista l’ordinanza del ministro della Salute

del 2 aprile 2021, che stabilisce per la Lombardia l’applicazione delle misure della zona

rossa per un periodo di ulteriori quindici giorni, e considerato anche l’andamento della

situazione pandemica locale si comunica che la manifestazione sportiva prevista per

domenica 11 aprile non potrà svolgersi.

“Questa competizione sportiva negli anni è diventata un appuntamento di grande prestigio

e di grande valore per il territorio, purtroppo quest’anno a causa dell’emergenza Covid-19

non si potrà svolgere – ha spiegato il sindaco di Magenta, Chiara Calati – Con la delibera

di Giunta dello scorso febbraio l’Amministrazione aveva deciso di dare il via libera

all’evento nel caso non fossimo stati in zona rossa, purtroppo i numeri dei contagi non

sono favorevoli e per questo, a tutela della salute di tutti, abbiamo deciso di annullare

questa edizione della Stramagenta”, ha spiegato il sindaco Calati.

“Rimaniamo legati alla linea precauzionale definita a febbraio, a seguito del rinvio

dell’evento, la quale prevedeva che in zona rossa la competizione non si sarebbe svolta”,

ha detto l’assessore allo Sport, Luca Aloi. “Il rammarico è totale ma visti i numeri del

contagio sul territorio e il perdurare della zona rossa, istituita dall’ordinanza ministeriale,

non ci resta altra via – ha sottolineato Aloi ricordando che – Questa decisione era stata

presa durante le interlocuzioni con FiDal Lombardia e l’associazione organizzatrice dopo

le polemiche che hanno portato il primo rinvio della gara. Sinceramente a quel tempo

speravamo in una situazione ben diversa per aprile”, ha concluso l’assessore