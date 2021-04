BERGAMO ‘RONDÒ A4’: DA REGIONE ULTERIORI 4,5 MILIONI DI EURO PER RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO OPERA

Milano, 07 aprile 2021 – Regione Lombardia stanzia ulteriori 4,5 milioni di euro per riqualificare e potenziare il ‘Rondò A4’ di Bergamo, portando l’investimento complessivo a 29,5 milioni di euro a carico dalla Regione. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. La delibera approva l’atto aggiuntivo alla convenzione tra Regione Lombardia, Aria spa, Provincia di Bergamo e Comune di Bergamo.

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DI REGIONE – “Il finanziamento regionale in oggetto – commenta l’assessore Terzi – consente di completare il quadro economico relativo all’intervento per il nuovo assetto del Rondò A4, che si è reso necessario elevare a 29,5 milioni di euro a seguito dell’approvazione del progetto definitivo. I 4,5 milioni di euro stanziati col Piano Lombardia si aggiungono infatti ai 25 milioni allocati attraverso il Patto per la Lombardia siglato tra Governo e Regione nella scorsa legislatura regionale”. “Occorre risolvere uno snodo molto critico della viabilità bergamasca: per farlo – prosegue l’assessore – Regione ha previsto questo contributo aggiuntivo, con l’obiettivo di rendere più fluido il traffico e aumentare le condizioni di sicurezza stradale. Tutti i bergamaschi sanno quanto sia importante intervenire per restituire alla città uno svincolo autostradale degno e funzionale. Insieme agli altri enti coinvolti, Provincia e Comune, lavoriamo per raggiungere un risultato molto atteso dal territorio”.

TEMPISTICHE – Il cronoprogramma prevede l’avvio dei lavori nei primi mesi del prossimo anno.