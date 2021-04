(mi-lorenteggio.com) Magenta, 7 aprile 2021 – Nel merito di alcune notizie riportate dalla stampa su mancate somministrazioni di vaccino antiCovid-19 al personale scolastico presso l’Ospedale di Magenta, si precisa che le persone prenotate presso il Centro Vaccinale, come indicato da regolare elenco fornito da Regione Lombardia,

sono state prese regolarmente in carico e tutte vaccinate in data odierna.

