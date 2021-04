Defiant Army: da Corsico la storia di successo dello stilista Simone Giuliano

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 7 aprile 2021 – Un ragazzo di 30 anni di grande audacia, che ha sempre amato l’arte in tutte le sue forme e che ha usato tutte le sue passioni e la sua esperienza per creare un brand innovativo e unico nel panorama del made in Italy. E lo ha fatto nel bel mezzo di una pandemia.

Il brand, considerato tra i migliori emergenti del momento, è Defiant Army, e nasce dalla creatività e di un imprenditore milanese giovane e determinato: Simone Giuliano.

Defiant Army: nascita di un’ impresa che ha sfidato la pandemia

Amante dell’ arte in tutte le sue forme, Simone ha iniziato a disegnare sin da bambino. La sua passione lo ha portato, nel tempo, a studiare grafica pubblicitaria e a sperimentare diverse forme della creatività: dal writing, ai tatuaggi fino ad arrivare poi a realizzare il suo vero sogno: la moda.

Il suo percorso in tante forme diverse di arte è stato un lunga rincorsa per preparare un salto ambizioso e anche piuttosto audace, quello di creare un proprio brand.

Dare l’avvio ad un’impresa è sempre un atto di coraggio, ma Defiant Army è un progetto davvero audace, nato nel bel mezzo della più grande crisi dell’ultimo secolo. L’idea, girava nella testa creativa di Simone Giuliano già da un paio di anni, ma il giovane imprenditore sceglie di buttarsi nella mischia della moda made in Italy proprio nel 2020,l’anno in cui la pandemia ha terrorizzato e bloccato le imprese di tutto il mondo. Un momento in cui appariva folle lanciare un nuovo progetto. Ma nelle crisi si nascondono grandi opportunità per i visionari che sanno intravederle, e per i coraggiosi che sanno rischiare. E’ così che Simone Giuliano decide, nel mezzo dell’estate pandemica, di trasformare le sue idee in business. Agendo e tuffandosi a capofitto in un progetto di impresa che in pochi mesi ha riscosso già grande interesse e risultati. Sono i fatti a dare ragione all’azzardo di Simone Giuliano che grazie a un’idea vincente, a un gran lavoro e a un attenzione maniacale a ogni dettaglio del suo progetto, è riuscito a far emergere Defiant Army puntando tutto sul capo iconico che meglio lo rappresenta: la giacca di pelle.

Le giacche di Defiant Army: pezzi unici

La giacca di pelle è il capo più amato dallo stilista, che è riuscito a dare una nuova, personalissima interpretazione di un pezzo cool per eccellenza. Un capo sempre protagonista sul palcoscenico della moda, capace di racchiudere in sé tutta l’energia esplosiva e le suggestioni del rock e della cultura di strada, ma anche quelle più glamour, grazie all’uso di un materiale multiforme e amatissimo come la pelle.

Definire semplici giacche di pelle i modelli di Defiant Army è però limitativo. Ogni jacket firmata Defiant Army è un pezzo, anzi di più, è una storia a sè.

Tutto è curato nei minimi particolari. La singolarità del brand di Simone Giuliano è proprio nei dettagli unici, che non sono frutto solo della creatività e del talento dello stilista, ma anche dell’incontro con il singolo cliente.

L’attenzione e la ricerca dietro alle custom jacket di Defiant Army comincia sin dall’inizio del processo creativo. Lo stilista gira personalmente l’Italia alla ricerca delle migliori pelli visitando le concerie sparse in tutto il paese. E di questo si fa un vanto. Defiant Army è un brand 100% made in Italy e, in quanto tale, usa solo i migliori pellami italiani.

E poi c’è il colore. Le giacche di Defiant Army sono innanzitutto un’esplosione di colori. E’ la linea creativa che ha scelto Simone Giuliano, che da amante e grande conoscitore delle arti grafiche, riesce ad utilizzare la sua personale teoria del colore in un modo unico, calcolandone l’impatto migliore e mixandolo con gli altri elementi propri del suo stile.

Fondamentale poi è l’attenzione tecnica alla vestibilità. La giacca deve vestire perfettamente: chi la indossa deve sentirla a tutti gli effetti sua. Perché la vera ossessione di Defiant Army è creare per ogni cliente la sua giacca che sarà, sempre, solo sua.

Dalla materia prima alla realizzazione del pezzo quindi, ogni passaggio è guidato dalla ricerca della qualità e dall’idea di creare pezzi unici.

Per i pezzi più particolari, parte integrante del processo creativo infatti, è l’incontro con il cliente, che racconta allo stilista un po’ di sé, del suo stile, e non solo. Tutto quello che i clienti vogliono regalare di sé a Simone Giuliano, viene raccolto e trasformato dalla sua mente creativa, in giacche che possano riflettere davvero la personalità e la storia di chi le indossa.

Un’impresa innovativa

Quello di Defiant Army è un approccio innovativo al capo iconico per eccellenza. Un approccio che in pochi mesi ha già conquistato pubblico e critica. Sono già molte, in Italia e all’estero, le persone che hanno scelto di indossare le custom jacket create da Simone Giuliani. Si sono innamorati di queste creazioni uniche giovani attenti alle nuove tendenze e grandi artisti dello show business italiano. Tutti conquistati dall’originalità e dall’approccio innovativo di Defiant Army. Un approccio che si vede sia nel lato produzione che nel lato comunicazione. L’uso del 3d e delle nuove tecnologie viene costantemente studiato e applicato al processo creativo e a quello della narrazione del brand, affascinando e incuriosendo sempre di più il pubblico in attesa delle già annunciate novità che spazieranno dagli accessori a nuovi capi.

Un successo che corre veloce anche sui social, pronti a premiare questo originale mix di creatività e innovazione.

Defiant Army ha conquistato molto velocemente il mondo dei social media e soprattutto Instagram. Uno strumento che si sta rivelando fondamentale per raccontare un brand giovane e ambizioso come il suo fondatore. L’impresa di Simone Giuliano è anche un esempio di impresa contemporanea che, partendo da un magazzino è riuscita a raggiungere un vasto pubblico grazie alla qualità di un prodotto unico e al veicolo potentissimo di Instagram. Defiant Army è anche la storia di come un giovane imprenditore unendo audacia, creatività, innovazione e nuovi media sia riuscito a creare un’alchimia vincente e a proporre un progetto valido anche in un momento difficile. Perché le buone idee e la qualità troveranno sempre un mercato pronto a premiarle.