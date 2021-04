Progetto “Soli mai”: si rafforza la rete territoriale che non lascia soli gli anziani del Comune di Rho

Rho, 7 aprile 2021 .- SOLI MAI è un progetto mirato a sostenere i cittadini over 65 del territorio nei loro bisogni di compagnia e relazione, grazie all’impegno e al lavoro di volontari e operatori.

L’obiettivo principale del progetto è di creare un sistema di cura di prossimità per dare nuove risposte alle persone anziane in condizione di vulnerabilità sociale ed economica attraverso i servizi di assistenza domiciliare con la collaborazione della comunità.

“Nel corso di oltre un anno di attività in situazione di emergenza sanitaria, si è evidenziato il valore e l’efficacia di un progetto sociale sviluppatosi intorno al tema della salute – afferma l’Assessore ai Servizi Socio – assistenziali Nicola Violante -. Dall’avvio del periodo di emergenza epidemiologica è stato istituito il Call Center Emergenza Covid che, oltre ad essere uno strumento per agevolare l’accesso alle informazioni e ai servizi per i cittadini, si è rivelato uno strumento di rilevazione dei bisogni emergenti legati al periodo particolare, tutt’ora in essere. Il Servizio Sociale ha accolto questi bisogni incrementando l’erogazione dei servizi domiciliari e attivando nuove forme di cura di prossimità”.

Come sostiene il Direttore di Sercop Guido Ciceri “L’emergenza Covid ha aumentato la vulnerabilità delle categorie deboli, in particolare degli anziani in condizione di isolamento. Il sistema di welfare comunitario costruito da Oltreiperimetri a partire dall’anno 2015 con l’obiettivo di rigenerare relazioni di vicinanza tra i cittadini vulnerabili, si è rapidamente adattato a questo nuovo contesto mettendosi a disposizione e costruendo laboratori di comunità per rispondere a questo nuovo bisogno delle persone anziane. La costruzione di una comunità locale integrata e solidale è in grado di generare al suo interno le risorse per rispondere ai bisogni delle persone più fragili.”

“In termini tecnici si chiama “attivazione di cittadinanza” – aggiunge Paola Pessina, presidente delle Fondazione Comunitaria Nord Milano – ed è una delle energie più preziose che la crisi Covid ci sta consegnando: anche i cittadini semplici, non appartenenti ad alcuna associazione, si offrono con generosità per rispondere alle necessità di altri cittadini, se c’è chi è capace di organizzare – in modo leggero e attento – l’incontro tra bisogno e disponibilità. É quello che in “Soli mai” riescono a fare insieme la Pubblica amministrazione, il Terzo settore, i volontari. Di nuovo in termini tecnici, si tratta di “welfare di comunità”: in pratica, ciascuno si rende responsabile del benessere di chi gli vive accanto. Una consapevolezza che ci fa davvero umani e cittadini”.

Il progetto nasce dalla collaborazione di Oltreiperimetri, Sercop ed il Comune di Rho con il sostegno di Fondazione Comunitaria Nord Milano ed in sinergia con alcune associazioni del territorio: Gruppo operativo Anteas, Caritas cittadina, Centro di Solidarietà, Associazione Fili d’Argento, Gruppo Scout Agesci, Associazione Porta Aperta.

Attualmente il gruppo di volontari del progetto è costituito da circa quaranta persone che si occupano di altrettanti anziani.

L’Associazione Anteas Milano Servizi svolgerà l’attività di custode sociale a supporto dei cittadini per l’espletamento di pratiche burocratiche, prenotazioni e ritiro esami, mentre Oltreiperimetri realizzerà telefonate di compagnia e la creazione di un gruppo di volontari adeguatamente formati.

Nella realizzazione del progetto sarà coinvolto anche il Call center Emergenza Covid 02 93332 777 fino al suo mantenimento in essere.

L’incontro di presentazione SOLI MAI è avvenuto in diretta Facebook mercoledì 7 aprile alle 11.30 sulla pagina di #Oltreiperimetri, Sercop e Comune di Rho.

Informazioni

Call center Emergenza Covid 02 93332 777

solimai@oltreiperimetri.it