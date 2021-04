SUPERBONUS CASE POPOLARI, ROGGIANI: “COMUNE BATTE REGIONE 1 a 0”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2021 – “Il Comune di Milano, insieme alla partecipata MM, investirà più di 100 milioni di euro per ristrutturare ed efficientare le case popolari comunali, usufruendo del superbonus governativo del 110%. Un’occasione che l’amministrazione comunale non ha voluto sprecare, per migliorare gli appartamenti e fare importanti opere di manutenzione che i cittadini attendono da anni. E’ davvero assurdo e inaccettabile che Regione e Aler non facciano altrettanto: purtroppo ad oggi, infatti, pare che dal fronte regionale ancora tutto taccia, nonostante appelli che arrivano anche da amministrazioni dell’hinterland.

Ancora una volta, insomma, Milano batte la giunta regionale che si dimostra non solo lontana dai problemi delle persone ma incapace di sfruttare delle opportunità utili a mettere a posto i disastri di cui essa stessa è responsabile”.

Così in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani.