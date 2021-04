Viabilità: Riqualifica e potenziamento S.P. ex S.S. 415 “Paullese”. Chiusura notturna a Settala

Milano, 7 aprile 2021. A partire dal 13 aprile e fino al 15 aprile è prevista – al fine di consentire i necessari scavi per la posa degli alloggiamenti delle reti tecnologiche interferenti con i lavori stradali – la chiusura della S.P. ex S.S. 415 “Paullese” dalle ore 20.00 alle ore 06.00 in Comune di Settala.

Si tratta di due interventi distinti: il primo riguarderà la chiusura sulla S.P. 415 e comporterà la deviazione del traffico lungo via Don Minzoni; il secondo riguarderà anche la deviazione della viabilità sulla S.P. 161 secondo una leggera modifica (come da elaborato grafico allegato).

Si precisa che per le mattine successive agli interventi notturni, gli scavi saranno stati ripristinati e la Paullese sarà riaperta al traffico, a partire dalle ore 06.00.