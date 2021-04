Webinar su mafie, pandemia, recovery fund, con Mirabelli, De Raho, Dolci, Tartaglia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2021 – Le mafie in rapporto alla pandemia e all’accesso alle risorse del Recovery Fund sono il tema conduttore di alcuni webinar a cui interverrà in questi giorni il senatore Franco Mirabelli (Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e Capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia).

Ecco gli appuntamenti:Giovedì 8 aprile alle ore 18.30 webinar organizzato da La Svolta per gli Studenti sul tema “Criminalità e Covid: la lotta alle mafie al tempo della pandemia” con il senatore Franco Mirabelli (Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia), Pasquale Angelosanto (Comandante ROS), Renato Balduzzi (Costituzionalista), Roberto Tartaglia (Vicedirettore DAP). Diretta Facebook: https://www.facebook.com/LaSvoltaUCSC

Giovedì 8 aprile alle ore 21.00 webinar “Le mafie ai tempi della pandemia e del Recovery Plan” organizzato da Zona Dem. Introduce: Franca Sposato (Coordinamento ZonaDem); Coordina: Teresa Aiello (Coordinamento ZonaDem); Partecipano: Mimmo Bevacqua (Consigliere Regionale PD della Calabria), Federico Cafiero De Raho (Procuratore Nazionale Antimafia), sen. Franco Mirabelli (Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia). Diretta Facebook: https://www.facebook.com/zona.dem

Lunedì 12 aprile alle ore 21.00 webinar “Recovery Fund. Il rischio criminale” organizzato dal Circolo PD Enzo Biagi di Milano con il senatore Franco Mirabelli (Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e Capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia), Alessandra Dolci (Responsabile Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano), Federico Ferri (Responsabile dipartimento Legalità e Lotta alle Mafie del PD Milano Metropolitano) e Rosario Pantaleo (Consigliere Comunale). Diretta Facebook: https://www.facebook.com/circolopdbiagimi7